EXPOSITION « PAYSAGES DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL » DE MARIE SOURICE Librairie ParChemins Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Découvrez les oeuvres de l’artiste peintre Marie Sourice

« Paysages de Saint Florent le Vieil »

Marie Sourice – peintre 1096/1979

Exposition du 3 février au 31 mars

Marie Sourice, fut une artiste peintre passionnée par les villages fleuris de son Anjou natal, avec un lien fort avec la petite cité de Saint Florent le Vieil qu’elle a peinte inlassablement. Les florentais ont bien connu cette artiste et une place a actuellement son nom. On était habitué à la croiser dans les rues du vieux Saint-Florent ou sur les bords de la Loire, assise sur son pliant, revêtue de sa blouse, sa palette dans une main, ses pinceaux dans l’autre, peignant le paysage qu’elle avait sous les yeux.

Son initiation à la peinture, elle la doit à un peintre rencontré en Bretagne, Maurice Levis (1860-1940), membre de la Société des artistes français, qui peignait des paysages de France et d’Orient et qui avait eu lui-même au nombre de ses maîtres, un paysagiste au talent reconnu Harpignies. Deux voyages en Algérie, en 1936 et 1938, qui la confrontaient à son tour aux couleurs de l’Orient, ont certainement joué également un rôle dans sa formation d’artiste et contribué aussi sensiblement à éclaircir sa palette, aux couleurs de plus en plus vives. Marie Sourice avait également suivi, à Paris, les cours de Maurice Lévis, lui-même ancien élève de Corot .

La librairie ParChemins (située près de la place Jules et Marie Sourice) rend hommage à cette artiste en proposant une vingtaine de toiles prêtée par sa famille et des habitants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20 19:00:00

Librairie ParChemins 1 Rue Charles de Renéville

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire librairieparchemins@orange.fr

