Exposition MARYJACK sculpture et Jacqueline HUBERT peinture Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Exposition MARYJACK sculpture et Jacqueline HUBERT peinture Granville, 26 mai 2022, Granville. Exposition MARYJACK sculpture et Jacqueline HUBERT peinture Granville

2022-05-26 15:00:00 – 2022-06-06 18:30:00

Granville Manche Exposition à l’atelier du Crabe Place Cambernon 50400 Granville :

Jacqueline Hubert présentera ses toiles abstraites et ses sculptures signées Maryjack plus quelques photos de ses sculptures sur aluminium

Du 26 mai au 6 juin

Fermé le lundi matin Exposition à l’atelier du Crabe Place Cambernon 50400 Granville :

Jacqueline Hubert présentera ses toiles abstraites et ses sculptures signées Maryjack plus quelques photos de ses sculptures sur aluminium

Du 26 mai au 6 juin

Fermé le lundi matin jacqueline.hubert@wanadoo.fr +33 2 33 05 51 20 http://jacqueline-hubert.com/ Exposition à l’atelier du Crabe Place Cambernon 50400 Granville :

Jacqueline Hubert présentera ses toiles abstraites et ses sculptures signées Maryjack plus quelques photos de ses sculptures sur aluminium

Du 26 mai au 6 juin

Fermé le lundi matin Granville

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville Granville Departement Manche

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Exposition MARYJACK sculpture et Jacqueline HUBERT peinture Granville 2022-05-26 was last modified: by Exposition MARYJACK sculpture et Jacqueline HUBERT peinture Granville Granville 26 mai 2022 Granville manche

Granville Manche