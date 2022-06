Exposition « Laurent Delaire, Ces blancs que je creuse » L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

20 rue du Docteur Tallet CAMPREDON centre d’art L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-02 18:00:00 18:00:00

CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet

L’Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue EUR « Laurent Delaire sonde les forces et l’ordre mystérieux cachés derrière le monde des apparences. Il tourne en énigme ce qui est du domaine des évidences. » – Jean-Claude Guerrero. +33 4 90 38 17 41 https://www.campredoncentredart.com/ CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue

