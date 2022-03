Exposition Itinéraire(s) textile(s) – Dans la vallée coule une rivière : le Gier, de l’eau et des hommes Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Exposition Itinéraire(s) textile(s) – Dans la vallée coule une rivière : le Gier, de l'eau et des hommes
Rue Maurice Bonnevialle Hall in One Saint-Chamond

2022-05-21 – 2022-06-28

Saint-Chamond Loire Connaissez-vous réellement Saint-Chamond ? Etes-vous prêt à partir à la découverte de notre ville ? Alors rejoignez-nous et venez découvrir le Gier à travers l’exposition « Dans la vallée coule une rivière, le Gier, de l’eau et des hommes ». Rue Maurice Bonnevialle Hall in One Saint-Chamond

