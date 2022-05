Exposition “Feux” de Sophie Vendryes Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Exposition “Feux” de Sophie Vendryes Soustons, 6 mai 2022, Soustons. Exposition “Feux” de Sophie Vendryes Place des Arènes Médiathèque Soustons

2022-05-06 – 2022-06-04 Place des Arènes Médiathèque

Soustons Landes EUR Exposition de Sophie Vendryes

Vernissage avec l’artiste le 6 mai de 18h à 19h. “Feux ranime une mémoire enfouie

Il allume des signaux

Deux feux autoritaires, des feux de dictatures mais aussi

Des feux de résistance, des feux brûlants de vie.” Perrine Le Querrec Exposition de Sophie Vendryes

Vernissage avec l’artiste le 6 mai de 18h à 19h. “Feux ranime une mémoire enfouie

Il allume des signaux

Deux feux autoritaires, des feux de dictatures mais aussi

Des feux de résistance, des feux brûlants de vie.” Perrine Le Querrec +33 5 58 41 53 67 Exposition de Sophie Vendryes

Vernissage avec l’artiste le 6 mai de 18h à 19h. “Feux ranime une mémoire enfouie

Il allume des signaux

Deux feux autoritaires, des feux de dictatures mais aussi

Des feux de résistance, des feux brûlants de vie.” Perrine Le Querrec SOPHIE VENDRYES

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Place des Arènes Médiathèque Ville Soustons lieuville Place des Arènes Médiathèque Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Exposition “Feux” de Sophie Vendryes Soustons 2022-05-06 was last modified: by Exposition “Feux” de Sophie Vendryes Soustons Soustons 6 mai 2022 Landes Soustons

Soustons Landes