Exposition d’Isabelle Nativelle Saint-Pair-sur-Mer, 25 juillet 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition d’Isabelle Nativelle Saint-Pair-sur-Mer

2022-07-25 15:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

Isabelle Nativelle

Cette exposition s’intitule « Itinéraires » afin d’évoquer mon parcours artistique, qui depuis des années me fait voyager dans des univers différents . Des chemins qui me mènent toujours à la frontière entre l’abstraction et le figuratif, au croisement de plusieurs techniques avec l’utilisation de médias très variés : acrylique, encres, pastel, papier collé, sable. Ne rien s’interdire, les effets de matière sont des éléments essentiels de ma technique .

La recherche fait partie de mon processus de création, j’accepte le chaos du début, le côté incertain et parfois mystérieux quand le travail progresse et enfin la surprise qui fait partie du résultat .

Le point de départ est toujours la recherche d’harmonie des couleurs puis l’équilibre des formes s’impose, sans intention figurative.

Il en résulte des paysages imaginaires, à fleur d’abstraction, où les lignes d’horizon se retrouvent en fil conducteur.

Ciels, mers, rivages mais aussi perspectives urbaines, ces paysages recomposés évoquent toujours les grands espaces que j’apprécie particulièrement. Pour les thèmes plus figuratifs, la démarche reste la même. Le sujet est imaginé ou réinventé à partir de souvenirs .

Chacun peut interpréter ces compositions en fonction de son propre univers.

E-mail : i.nativelle@gmail.com

Site Web : www.isabellenativelle.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 à 15h00 à 19h00.

Le samedi de 14h30 à 19h00.

Gratuit.

Isabelle Nativelle

officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41

Saint-Pair-sur-Mer

