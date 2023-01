Exposition des peintures de Véronique Belosselsky Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Exposition des peintures de Véronique Belosselsky
9 Allée Edmond Rostand Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

2023-02-28 – 2023-03-11

2023-02-28 – 2023-03-11

Cambo-les-Bains

Aquarelles et pastels.

Du mardi au samedi de 14h à 18h. Aquarelles et pastels.

Du mardi au samedi de 14h à 18h.
+33 5 59 25 76 28

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains

