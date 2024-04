Comment se protéger de l’invisible Buros, dimanche 12 mai 2024.

Comment se protéger de l’invisible Buros Pyrénées-Atlantiques

Devenons nous ce que nous respirons ? Si oui, alors il est temps de contrôler ce qui rentre dans nos poumons et altère notre santé ! Venez identifier ces polluants, ces monstres cachés et chassez les de vos intérieurs, mais à votre rythme et selon vos possibilités.

Avec V. Lemarchand-Bader (SCIC Pau-Pyrénées). 6 6 EUR.

Début : 2024-05-12 14:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@gmail.com

