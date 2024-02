Fête du vélo club Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn, dimanche 12 mai 2024.

Fête du vélo club Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn

Dès le matin, on se donne rendez-vous pour un petit déjeuner « gras doubles et omelette aux cèpes » au siège du club, route de Bayonne.

Sur le circuit Mosqueros, Casino, Saline, Mosqueros, sont organisées les courses des cadets jusqu’aux seniors durant toute la journée (programme à venir).

On compte sur votre présence toute la journée pour soutenir les coureurs et l’équipe autour d’une bonne crêpe à la buvette ! 0 0 EUR.

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Vélo Club Salisien Avenue Al Cartéro

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

