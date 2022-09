Exposition de sculptures « A dada sur mon Bidet » Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Exposition de sculptures « A dada sur mon Bidet » Cluny, 4 octobre 2022, Cluny. Exposition de sculptures « A dada sur mon Bidet »

Ecuries de St Hugues Place du 11 août 1944 Cluny Saône-et-Loire Place du 11 août 1944 Ecuries de St Hugues

2022-10-04 11:00:00 – 2022-10-09 19:00:00

Place du 11 août 1944 Ecuries de St Hugues

Cluny

Saône-et-Loire EUR LE CHEVAL ZN√úK DANS TOUS SES √âTATS Je vous invite au travers de mes créations à participer à une histoire différente avec chaque sculpture, un voyage qui vous emmêne entre terre et ciel. Ce projet entend examiner les relations entre trois termes, l’homme, l’animal et les plantes afin de construire une histoire partagée. Chaque sculpture a sa propre spécificité qui permet à chacun de participer à ce voyage. Elles sont déclinées de différentes maniêres et au travers de divers matériaux. 8 grandes sculptures 8 thêmes :

Cheval des mines, cheval de trait, cheval de guerre, cheval sauvage, cheval thérapeutique, cheval de loisir, cheval de jeux et cheval de cirque. Elles sont accompagnées par d’autres créations plus petites également articulées autour du cheval ZN√ºK. Un regard est posé au travers des relations qu’entretiennent les animaux, les végétaux et les êtres humains. Ces oeuvres évoquent un trait d’union entre le monde d’hier et d’aujourd’hui.

L’imaginaire ZN√ºK c’est une aventure poétique et ludique.

Et si les chevaux avaient des songes ? Bon voyage

François Kunz fznuk68@gmail.com http://www.kunz-art.com/ Place du 11 août 1944 Ecuries de St Hugues Cluny

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Cluny Saône-et-Loire Place du 11 août 1944 Ecuries de St Hugues Ville Cluny lieuville Place du 11 août 1944 Ecuries de St Hugues Cluny Departement Saône-et-Loire

Cluny Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

Exposition de sculptures « A dada sur mon Bidet » Cluny 2022-10-04 was last modified: by Exposition de sculptures « A dada sur mon Bidet » Cluny Cluny 4 octobre 2022 Cluny Ecuries de St Hugues Place du 11 août 1944 Cluny Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Cluny Saône-et-Loire