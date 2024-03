Exposition de peintures et sculptures Galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon, lundi 18 mars 2024.

La galerie d’art Rendez-vous vous propose l’exposition de dessins de lumière du sculpteur Sculi du 18/03 au 14/04/2024, aux Gillotins, 02540 Montfaucon.

A l’occasion de sa sortie d’atelier annuelle, le sculpteur Sculi vous propose de découvrir une exposition de sculptures lumineuses en résine et en fibre optique. Elles sont entièrement façonnées à la main.

L’innovation est maître-mot chez Sculi. Jour après jour, le travail de l’artiste accumule une avancée philosophique, technique, picturale… qui rend la production du sculpteur de lumière unique au monde. Chaque pièce reste inoubliable et illumine votre vie au quotidien.

L’exposition propose une approche didactique en dévoilant les dessins préparatoires.

L’inspiration de l’artiste provient d’un mouvement encore peut connu d’art expérimental appelé cosmomorphisme basé sur la rencontre des arts et leur interactions, et dont le prolongement réside dans la création de la galerie d’art rendez-vous et de son association. Recevoir d’autres artistes, des visiteurs et des critiques amène à croiser les expériences et à tisser les liens inspirationnels d’une œuvre commune.

L’œuvre de Sculi devient une écriture lumière propageant la culture.

L’artiste Sculi vous invite à suivre les rencontres programmées pour que la culture essaime la découverte et l’échange.

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.

Nous vous remercions de préciser votre venue à cette occasion à l’adresse électronique e@g-rdv.com

Pour plus d’informations g-rdv.com

L’association Rendez vous a pour principal objectif de faire connaitre les artistes, les soutenir dans leurs expressions culturelles et de dynamiser le secteur. Enrichir le domaine culturel et favoriser les échanges et le partage, tels sont les devises. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Montfaucon 02540 Aisne Hauts-de-France e@g-rdv.com

