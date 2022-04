Exposition de l’artiste Sophie Hutin Agon-Coutainville, 17 mai 2022, Agon-Coutainville.

Exposition de l’artiste Sophie Hutin Agon-Coutainville

2022-05-17 – 2022-05-22

Agon-Coutainville Manche

Arts plastiques autour des algues et de leur transformation. Tout public. Ouvert le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Pour le mercredi, ouverture de 14h00 à 17h00.

