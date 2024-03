Exposition de H.Tonton Café le 109 café le 109 Fumel, samedi 30 mars 2024.

Exposition de H.Tonton Café le 109 café le 109 Fumel Lot-et-Garonne

Exposition et rencontre avec Yannick Hatton dit H. Tonton.

Dessins, bandes dessinées, vente, dédicace… Pour petits et grands !

Exposition et rencontre avec Yannick Hatton dit H. Tonton. L’artiste dessine sa première planche à l’âge de 12 ans. En 1990, la découverte l’œuvre de Loisel vient bousculer son graphisme et son univers.

Autodidacte, H.Tonton se lance alors dans des histoires fantastiques plus importantes en vue d’une première édition.

De 1994 à 2021, il a partagé son temps entre l’enseignement et la réalisation de bédés, pour la plupart en tant qu’auteur complet.

Aujourd’hui, il vit dans le Lot-et-Garonne et se consacre entièrement à sa passion qu’est le 9e Art.

Dessins, bandes dessinées, vente, dédicace…Une belle exposition pour petits et grands ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

café le 109 108 Rue Léon Jouhaux

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

L’événement Exposition de H.Tonton Café le 109 Fumel a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Fumel Vallée du Lot