Exposition de dinosaures Pontarlier, samedi 23 mars 2024.

À travers cette exposition, vous serez transporté à cette époque et vous pourrez rencontrer les plus belles espèces disparues du Trias , Jurassique et Crétacé EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

Place René Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

