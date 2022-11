Exposition Chaîne-Mère, Chaîne-Fille Pertuis, 1 décembre 2022, Pertuis.

2022-12-01 – 2023-02-04

Chaîne-mère, Chaîne-fille. Connaissez-vous cette expression ?

C’est le terme qu’emploient les marins pour les amarrages à propos des grosses chaînes invisibles au fond des ports.

Il y a la grosse chaîne-mère à laquelle sont accrochées des chaînes plus fines, « les chaines-filles » nombreuses, qui rejoignent à la demande les pendilles du bateau qui permettent le mouillage.



C’est, par extension, la jolie formule, devenue titre de l’exposition, qu’emploie Denise Pellenc quand elle parle de son travail de patchwork, lorsqu’elle s’y est initiée : « J’ai tout assemblé par bandes en m’inspirant de la façon dont les bateaux sont amarrés dans les ports grâce à ces chaines invisibles … »

Ce premier travail l’a libéré, et à partir de là, elle a su créer avec des bandes de tissus des motifs colorés imaginaires ou symboliques… Voilà plus de vingt ans qu’elle compose avec maestria ce que sa fertile imagination lui propose.



Mais le patchwork répond aussi à des critères précis ; il y a des règles à respecter, car c’est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d’ouvrage.

Très souvent cela paraît si compliqué et fastidieux que celles ou ceux qui s’y mettent renoncent très vite. Mais Denise Pellenc ne se décourage pas ! « vingt fois sur le métier remettez votre aiguille », a dû être sa devise.

Il y a d’abord le choix des tissus car les motifs et les couleurs doivent s’accorder entre eux, puis la réflexion sur l’harmonie des teintes pour parvenir à une symphonie colorée. La découpe méticuleuse !

La composition fait appel au sens artistique, tout autant que pour un artiste peintre ou musicien.

Il faut alterner de manière harmonieuse les couleurs et les motifs, qui doivent devenir langage.

Et enfin, l’assemblage pour créer la partition ! Cousu à la main ou à la machine, sur 3 épaisseurs, en évitant le moindre décalage… pour parfaire la mélodie.



Tout cela réuni, et réussi, le résultat est harmonieusement magnifique.

Denise Pellenc vous propose son exposition Chaîne-mère, Chaîne-fille au sein des locaux de l'Office de Tourisme de Pertuis. Vernissage le jeudi 01 décembre à 18h.

contact@tourisme-pertuis.fr +33 4 90 79 52 29

