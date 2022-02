Exposition « Ben » Vallauris Vallauris Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Vallauris

Exposition « Ben » Vallauris, 25 juin 2022, Vallauris. Exposition « Ben » Salle Eden Place de la Libération Vallauris

2022-06-25 – 2022-09-19 Salle Eden Place de la Libération

Vallauris Alpes-Maritimes EUR Provocateur et novateur, Ben est un des artistes majeurs de ces soixante dernières années. Le musée de Vallauris l’a invité pour une exposition alliant céramique et installation afin de montrer que la céramique est une matière ouverte sur la création. groupemusee@vallauris.fr +33 4 93 64 71 83 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/ Salle Eden Place de la Libération Vallauris

