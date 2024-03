Exposition « Arts textiles et féminismes » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, jeudi 2 mai 2024.

Du jeudi 02 mai 2024 au mercredi 10 juillet 2024 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Depuis les années 1970, de nouvelles générations d’artistes femmes se réapproprient les pratiques textiles en tant que véritables médiums artistiques et à des fins politiques et militantes. À la médiathèque de la Canopée du 2 mai au 10 juillet, venez découvrir 4 artistes du Fonds d’art contemporain – Paris Collections qui s’inscrivent dans cette démarche !

Pendant longtemps les pratiques textiles, broderie, couture,

dentelle, tapisserie ou tricot, ont été associées au féminin et à l’univers

domestique. À une époque où les écoles des Beaux-Arts étaient fermées aux

femmes, elles étaient plutôt incitées à se tourner vers des occupations décoratives

et utilitaires. Il peut alors paraitre étonnant de voir depuis les années 1970,

de nouvelles générations d’artistes femmes qui se réapproprient les pratiques

textiles en tant que véritables médiums artistiques et à des fins politiques et

militantes.

À la médiathèque de la Canopée du 2 mai au 10 juillet,

venez découvrir 4 artistes du Fonds d’art contemporain – Paris Collections qui

s’inscrivent dans cette démarche !

Annette Messager et Hélène Hulak retournent les aprioris de

douceur et délicatesse liés aux « travaux d’aiguilles » pour dénoncer

les stéréotypes violents à l’encontre des femmes dans le langage et la publicité.

Marie-Claire Messouma Manlanbien et Odonchimeg Davaadorj, quant à elles,

explorent le potentiel du textile pour créer de nouvelles esthétiques,

inspirées de traditions et mythes ancestraux.

Exposition dans le cadre du programme Une œuvre en partage du 2 mai au 10 juillet, co-organisée par le

Fonds d’art contemporain et la médiathèque de la Canopée

Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Visuel principal :

Hélène Hulak, Hypnotic Poison, 2021, © Adagp, Paris, Crédit photo : Hélène Mauri

Ateliers de médiation autour de l’exposition « Arts textiles et féminismes »

>> Samedi 25 mai à 15h : Visite et atelier broderie inspiré des œuvres de Annette Messager, à partir de 10 ans, sur inscription

>> Samedi 15 juin à 15h : Présentation des œuvres avec un.e interprète en LSF, tout public, sur inscription

>> Samedi 22 juin à 15h : Atelier créatif avec l’artiste Hélène Hulak, sur inscription

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

Adagp, Paris, Crédit photo : Hélène Mauri