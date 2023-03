Exposition Art – Journées européennes des métiers d’art : 1 et 2 avril 2023 Chierry Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Lors des journées du 1er et 2avril, venez découvrir les journées européennes des métiers d’art à l’atelier Tapissier Écoute Bergère. Des artistes et artisans d’art seront présents de 10h00 à 18h00. A cette occasion, vous retrouverez des artisans d’art et artistes suivants : – Le menuisier de l’Etoile des Bois

– Le métallier Ferronier Metal’Brie

– Les vitraux Collard

-Reliure et curiosité

– La restauratrice de tableaux A.Bouchez

– Les compagnons papetiers de Crèvecoeur et du Marais

-Mickson le dessinateur de Ratus

– L’artiste surréaliste Françoise Radet Mennerkopi

– Jazz R’S of Music (dimanche après midi)

– Foodtruck la Crêpe Vagabonde Les journées des métiers d’art ont été créées en France à la demande des pouvoirs publics en 2022 et sont devenues européennes en 2012. contact@ecoute-bergere.fr +33 6 13 92 17 07 Chierry

