Tende Alpes-Maritimes Tende Le musée des Merveilles nous offre une rétrospective de toutes les affiches des expositions temporaires depuis son ouverture en 1996 (certaines « collectors » !) et un diaporama qui parcourt 25 ans de diffusion d’expériences culturelles de haut niveau. musee-merveilles@departement06.fr +33 4 89 04 57 00 Musée départemental des Merveilles à Tende Avenue du 16 Septembre 1947 Tende

