Tarbes Hautes-Pyrénées Au mois d’avril 2016, suite à une commande photographique des éditions “Ici et là”, Loïc Le Loët entreprend une série de prises de vue de la station balnéaire de Contis plage sur la commune landaise de Saint-Julien-en-Born.

Le photographe s’attache à montrer la croissance de la ville implantée à deux pas de l’Océan. > Visite de l’exposition les vendredis de 17h à 20h et les week-ends de 15h à 19h TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes

