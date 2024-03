Visite du moulin de Sazos SAZOS Sazos, mercredi 15 mai 2024.

Visite du moulin de Sazos SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées

Tous les mercredis, au cœur du Pays Toy, voici Sazos, un petit village de montagne. Au XIVe siècle, on y compte déjà 16 moulins puis 26 au XIXe siècle, tous bâtis le long du cours d’eau Bernazaou. Aujourd’hui, l’un d’entre eux se visite et permet de revivre l’intense activité agricole et céréalière de l’époque.

2 créneaux de visite

– 14h15.

– 15h45.

Inscription par téléphone. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 15:45:00

fin : 2024-09-18

SAZOS Mairie

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie mairiesazos@wanadoo.fr

L’événement Visite du moulin de Sazos Sazos a été mis à jour le 2024-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65