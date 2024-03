Expo peintures, sculptures, photographies Davidovich Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 14 mars 2024.

Expo peintures, sculptures, photographies Davidovich Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Artiste peintre, sculpteur, photographe, né à la Valette du Var en 1957, de père breton, après une carrière dans le sud de la France, je reviens vers mes origines. Autodidacte sous le pseudonyme de Davidovich, je m’intéresse à l’art abstrait. Admiratif des peintres Jackson Pollock, Rothko, Malevich et bien d’autres encore, je me suis lancé depuis de nombreuses années, dans une aventure émotionnelle et sensorielle au travers de la peinture acrylique, j’essaye plusieurs techniques dripping, projection, couteaux.

Mon travail s’articule autour de la fusion des couleurs projetées de mes tubes mais aussi du noir et blanc. Le noir et blanc inspiré de la photographie que je maîtrise après avoir fréquenté l’école des arts de Toulon et lors de nombreux stages auprès de professionnels.

Aujourd’hui artisan photographe et artiste auteur. Intéressé par les bienfaits de l’art sur l’être

humain , je me suis dirigé vers une formation en art thérapie, discipline qui se situe au croisement de la science et de l’art. Cela m’a permis de comprendre les rouages méditatifs et la puissance de l’art sur notre cerveau.

Avide de sensations, mes toiles sont inspirées de mouvements, de gestuelles (action painting) que j’observe autour de moi, qui me guident pour commencer une toile, m’entraînant dans un tourbillon où s’entrelacent, apparaissent, fusionnent les couleurs propulsées de mes tubes.

J’ai pu ainsi exposer au Forum du Casino à Hyères, puis au Palais Neptune à Toulon lors d’une

exposition internationale, à la galerie du port de la Ciotat, à la maison des artistes au village de

Bormes les Mimosas. Mes dernières expositions à l’étuve à Léchiagat au mois de mai 2023 et la

galerie Art in Loc en juillet 2023 à Loctudy.

Mes toiles les plus grandes sont de dimensions entre 130X162 et 135X195 , mes sculptures

sont en bronze et certaines en staff. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 10:00:00

fin : 2024-03-20 18:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne michel.davidovich22@gmail.com

