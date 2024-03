Expo peintures Sabina Pinzan Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 7 mars 2024.

Expo peintures Sabina Pinzan Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Sabina Pinzan est une artiste peintre installée à Douarnenez depuis 2019. Ses œuvres, entre le figuratif et l’abstrait, sont souvent inspirées des paysages bretons, entre terre et mer, mais aussi de ses voyages et de son imagination. Sabina travaille avec la peinture à l’huile, l’acrylique, et les techniques mixtes. Ses œuvres sont une invitation à la contemplation à travers des palettes harmonieuses et des ambiances qui nous entraînent vers notre propre paysage intérieur.

L’artiste expose pour la première fois à la Maison de la Pointe de l’Île-Tudy et assurera les permanences pour rencontrer le public et partager son univers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 11:00:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne spinzan@hotmail.co

