Expo peintures Benoît Hamy Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 28 mars 2024.

Après des études à l’école des Beaux-Arts de Marseille, en parallèle de mon activité professionnelle, j’ai fait mes premières expositions individuelles d’œuvres à l’encre de chine à Aix-en Provence et à Manosque. D’autres expositions ont eu lieu ensuite, mais en utilisant cette fois la technique de l’aquarelle qui m’a toujours passionnée.

Paysages, situations du quotidien … ont toujours été pour moi une source d’inspiration.

Aujourd’hui, les aquarelles que j’expose à la Maison de la Pointe reflètent un peu ma découverte de la Bretagne où je me suis installé depuis plus de trois ans. Venant tout droit des collines de la Franche-Comté à la frontière de la Suisse, tous ces paysages bretons, ces bords de mer et ces magnifiques chapelles m’ont comme explosé aux yeux et poussé naturellement à prendre mes pinceaux !

Pour la suite… je vous laisse apprécier mon travail figuratif en vous souhaitant une bienvenue à mon exposition ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 10:00:00

fin : 2024-04-03 18:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne ray055536@gmail.com

