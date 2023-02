Expo peinture – Patricia Le Berre Galerie de la Pointe, 8 juin 2023, Île-Tudy .

Artiste-peintre, je vis et travaille aujourd’hui à Pont-L’Abbé (29), dans le Pays Bigouden (Bretagne), j’y suis née. J’ai vécu pendant 8 ans à Céreste (04), un petit village du Luberon (Provence). Je peins depuis toujours et assidûment depuis plus de 20 ans. J’ai suivi des enseignements de peinture à différents moments de ma vie. Ma soif de découvrir et mes rencontres m’ont appris beaucoup. J’ai aimé accompagner des projets artistiques et enseigner les arts plastiques avec les élèves en lycées. Aujourd’hui la peinture est mon activité principale, mon art de vivre.

Les expositions m’ont permis des rencontres riches et variées, tant en Bretagne qu’en Provence et en Ukraine. Première expo personnelle en 2002.

Mes dernières expositions en avril 2019, à la Galerie des Arts en Luberon à Reillanne (04) « Les forces de la nature », en août 2019 à La chapelle St Ferréol « la force de l’immobile ». En août 2020, exposition éphémère dans le vieux village de Viens (84), et en 2021 « La couleur du cheminement » à la Chapelle St Ferréol à Viens (84).

La peinture et les arts plastiques ont toujours été pour moi avant tout une expression de mes émotions. J’aime composer et me laisser guider vers un « équilibre ». J’aime les couleurs, leurs résonnances et leur sourire. J’aime créer, oser créer, découvrir et explorer. La peinture, ma peinture, est comme la vie, pleine de contrastes et de rebondissements.

J’explore différents thèmes que j’appelle mes « collections ». La mer, avec la richesse de l’estran dans « Entre terre et mer » ; les motifs et couleurs des broderies du costume bigouden dans « Hepken » ; « Paysages Intimes » un travail d’abstraction à partir de la transparence du papier de soie ; et « Nature Epousée », une ode à la nature que j’ai travaillé en Provence (constructions verticales, vers l’abstraction).

La nature. En Pays Bigouden, J’aime surtout explorer l’estran et ses secrets. Ses couleurs, sa transparence. Il scintille, nous appelle. Quand la mer se retire, elle nous offre sa nudité. L’océan s’étire, s’étend. Il nous ouvre l’espace. Il nous donne à méditer. Il m’interpelle et m’appelle. Il m’inspire.

En Provence, j’ai passé du temps dans la colline parmi les arbres (chênes blancs, chênes verts). Cette nature m’a émerveillée. J’aime son relief, ses couleurs, ses senteurs, ses pierres calcaires, ses plantes sauvages, et son ciel souvent bleu.

