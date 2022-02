Expo peinture et mosaïque – Dany Borvon et Augusta Kerbrat Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Expo peinture et mosaïque – Dany Borvon et Augusta Kerbrat Île-Tudy, 7 juillet 2022, Île-Tudy. Expo peinture et mosaïque – Dany Borvon et Augusta Kerbrat Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-07-07 – 2022-07-13

Île-Tudy Finistère Île-Tudy Augusta réalise des œuvres selon la technique de la mosaïque à partir de découpes de verre coloré faisant la part belle aux couleurs chaudes et aux motifs expressifs. Dany BORVON travaille à l’acrylique avec une représentation figurative moderne proche du graphisme. Ses tableaux s’attachent à montrer l’essentiel des paysages maritimes qui l’inspirent. dbn29@hotmail.f +33 2 98 56 37 39 Augusta réalise des œuvres selon la technique de la mosaïque à partir de découpes de verre coloré faisant la part belle aux couleurs chaudes et aux motifs expressifs. Dany BORVON travaille à l’acrylique avec une représentation figurative moderne proche du graphisme. Ses tableaux s’attachent à montrer l’essentiel des paysages maritimes qui l’inspirent. Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

