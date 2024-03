Exile for 2 Violins Bartok Petit Kursaal Besançon, vendredi 29 mars 2024.

Exile for 2 Violins Bartok Petit Kursaal Besançon Doubs

Méditation délicate THE NEW YORK TIMES

« Hautement recommandé! » BSC NEWS

« De véritables pépites musicales à l’état brut « LE MONDE.FR

MAGNIFICIENT E. R. Festival International de Musique de Besançon

En 1940, Béla Bartok s’exile aux États-Unis avec ses 44 petits chefs-d’œuvre basés sur des airs populaires hongrois, slovaques, serbes, roumains et arabes. L’exil pour deux violons est un moyen de pénétrer l’univers du grand compositeur Béla Bartok

Écrit et réalisé par Jean PETREMENT -Musique Béla Bartók

Version anglaise à 14h00 / française à 20h00

“Delicate meditation“ THE NEW YORK TIMES

« Highly recommended! » BSC NEWS

« True musical gems in the raw « LE MONDE.FR

“ MAGNIFICIENT” E. R. Festival International de Musique de Besançon

In 1940 Béla Bartok goes into exile in the United States taking with him his 44 little masterpieces based on Hungarian, Slovakian, Serbian, Romanian, Arabian popular tunes. Exile for two violins is a way to penetrate the great composer Béla Bartok’s universe

Written and directed by Jean PETREMENT -Music Béla Bartók

Version anglaise à 14h00 / française à 20h00 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:00:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

Petit Kursaal 2 place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.bacchus@gmail.com

