Exil pour 2 violons Spectacle musical Béla Bartók Petit Kursaal Besançon, vendredi 29 mars 2024.

La presse

“Delicate meditation “THE NEW YORK TIMES

“Un spectacle à l’essence de Béla Bartok, secrète et profonde, mais aussi ruisselante de fraîcheur par sa simplicité. Véritables petites perles musicales à l’état brut, chorégraphie naturelle des archets sur les violons, une grande leçon de musique !”LE MONDE.FR

“ MAGNIFIQUE” E. R. Festival International de Musique de Besançon

Eblouissants comédiens / Musiciens ! Salve- d’applaudissements-méritée SORTIES -A- PARIS

1940: » C’est la mort de ma mère qui m’a décidé à quitter notre chère Hongrie, abîmée par ces chiens. » Bartók s’exile aux Etats-Unis. Mi fable, mi biographie, cette création est une parenthèse théâtrale et musicale au cœur des Balkans. Dépouillement et richesse, simplicité et raffinement.

Texte Jean PETREMENT – Musique Béla BARTOK

Avec Léonard STEFANICA , Jean PETREMENT , Clément WURM

( séance en anglais Exile for 2 violins à 14H ) 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

Petit Kursaal 2 place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.bacchus@gmail.com

