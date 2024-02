EVÉNEMENT PERFORMANCE « Future Lithic Reduction » Amiens, samedi 23 mars 2024.

En écho à l’exposition « La Somme des Préhistoires », la performance « Future Lithic Reduction » de Louise Hervé et Clovis Maillet réactive des objets archéologiques taillés par et pour des mains humaines, mais que les visiteurs des musées n’ont plus le droit de toucher. Le duo s’empare de la notion de transmission pour en détourner les codes, mêlant l’humour à l’érudition. L’œuvre aborde l’idée de la gynécocratie préhistorique c’est-à-dire du gouvernement par les femmes et de diverses hypothèses archéologiques entourant son existence possible du XIXe siècle à nos jours.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 14:40:00

2 rue Puvis de Chavannes

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France museedepicardie@amiens-metropole.com

