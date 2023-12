Bénédicte Bousquet dans Hors classe 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier, 3 mai 2024, Saint-Riquier.

Saint-Riquier Somme

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle.

Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants !

Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman show. Hors classe !

Seule en scène

Interprète : Bénédicte Bousquet

Tarif : TP: 19€ / TR: 16€ / -16: 14 €

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France



