Premier lâcher de chevaux Beauchamps, mercredi 1 mai 2024.

Le premier départ en pâture des chevaux du LieuDieu, un moment qu’ils attendent avec impatience depuis l’arrivée du printemps et le réveil de la nature.

Venez partager le goûter au sein du LieuDieu dès 15h30 au bar à chevaux et laissez vous émerveiller vers 17h30 par le départ des chevaux et poneys en pâture !

Le lâcher des chevaux aura lieu ensuite au moins 4 soirs par semaine jusqu’au mois d’octobre. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 17:30:00

fin : 2024-05-01

5 Rue Lieu Dieu

Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France contact@lieudieu.com

