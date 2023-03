Talent Fair 2023 EuraTechnologies, 22 mars 2023, Lille.

Talent Fair 2023 Mercredi 22 mars, 08h00 EuraTechnologies Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine du Numérique en Hauts-de-France, EuraTechnologies, l’incubateur de startups le plus important de la région et l’un des plus grands d’Europe, organise son incontournable « Talent Fair », le 22 mars 2023, autour de la thématique « Meet your future ».

Au programme de l’événement fédérateur de l’écosystème entrepreneurial et tech de la région : des moments de rencontre et d’échanges avec les acteurs pour votre avenir professionnel:

Meet your future talent : des conférences et ateliers destinés aux entreprises et startups qui cherchent à mieux recruter et aux candidats qui souhaitent améliorer leur profil.

‍ Le cofondateurs lounge, dédié aux fondateurs de startups qui cherchent des co-fondateurs.

Le bar à incubateurs pour tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise avec des informations sur les accompagnements et les financements existants !

Startups ou entreprises, talents de la tech, étudiants/doctorants ou professionnels à la recherche d’une opportunité entrepreneuriale…

Rejoignez-nous le 22 mars !

EuraTechnologies 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.euratechnologies.com/blog/evenements/talent-fair-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T08:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:30:00+01:00

2023-03-22T08:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:30:00+01:00

emploi entrepreneuriat