Aisne Du 8 juillet au 9 septembre Quelles étaient les sept merveilles du monde antique ? À quand remontent les congés payés ? Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ? Où l’impératrice Joséphine passait-elle ses vacances ? Qui a créé Deauville ? Quelle est la date du premier Tour de France ? Qui fut la première femme à atteindre la capitale du Tibet ? Qui a écrit Les Vacances ? Qu’appelait- on un train de plaisir ?…

Venez découvrir les réponses à toutes les questions que vous ne vous êtes jamais posées sur les vacances, les voyages et le tourisme. Du 8 juillet au 9 septembre Quelles étaient les sept merveilles du monde antique ? À quand remontent les congés payés ? Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ? Où l’impératrice Joséphine passait-elle ses vacances ? Qui a créé Deauville ? Quelle est la date du premier Tour de France ? Qui fut la première femme à atteindre la capitale du Tibet ? Qui a écrit Les Vacances ? Qu’appelait- on un train de plaisir ?…

