Et si la femme était l’avenir de l’homme ? Théâtre Darius Milhaud Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 21h15 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

Et si la femme était l’avenir de l’homme ? Serions-nous vraiment dans la merde ?

À une époque où chacun tente de faire de son mieux pour que l’égalité entre les sexes ne soit plus une utopie, certains clichés résistent encore et toujours à l’envahisseuse !

Mais si la femme prenait définitivement le pouvoir, que se passerait-il ?

Les places de parking seraient-elles plus larges ?

Les toilettes plus nombreuses ?

Les hommes pisseraient-ils assis et porteraient-ils jupes et talons hauts ?

Y aurait-il moins de guerres et plus de soldes débiteurs sur les cartes bleues ?

Venez découvrir ce que pourrait être le monde de demain à travers un seul en scène musical rempli d’amour et d’humour et qui plaira autant aux femmes qu’aux futurs dominés.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Compagnie PLumousica Compagnie Plumousica