L’HOMME FEMME – L HOMME FEMME Essaion de Paris Paris, mercredi 26 juin 2024.

On a tous un enfant qui sommeille en nous. J’ai invité le mien à venir construire ce spectacle issu de mon album L’Homme Femme. Nous vous attendons.Après Viel chante Brel et Viel chante Barbara, Laurent Viel, chanteur et comédien, revient avec un nouveau spectacle intime et personnel composé de 14 chansons originales abordant les thèmes de l’enfance, d’une blonde, de l’amour, du genre et de la sexualité, du parcours d’une vie, d’une brune, de la résilience…Auteurs : Romain Didier, Roland Romanelli et Barbara, Philippe Besson, Pascal Mathieu, Bertrand Soulier, Thierry Garcia, Xavier Lacouture, Alain Nitchae?, Baltazar, Yann Cortella, Michel Hahn, Marcel Proust, Laurent VielMise en scène : Laurent Viel et Isabelle AichhornDistribution : Laurent VielChorégraphie : Raphael Kaney DuvergerVidéo Lumière : Antoine Le GalloSpectacle conçu avec Isabelle Aichhorn, Chorégraphie Raphael Kaney Duverger, Vidéo Son Lumière Antoine Le Gallo, merci à Laurent CompignieDurée : 85 mnExtraits de presse : Du groove traverse la composition musicale et apporte une couleur rythmique en adéquation avec la partition textuelle .. Il en résulte un superbe seul en scène .. Les qualités d’interprète sensible de Laurent Viel, s’imposent davantage encore avec émotion, et parfois quelques bulle malicieuses .. Froggy’s delightNous sommes transportés dans une palette d’émotions, de l’envie de danser au recueillement, à la tendresse, à la réflexion sur des questions existentielles… Il faut avoir vu Laurent Viel dans cet instant où son talent de comédien et de chanteur est à son apogée.Chantercestlancerdesballes.fr Sur ce disque, on retrouve trois nouveaux titres et en particulier Barbara, un titre inédit de Barbara composé avec Roland Romanelli. Une chanson pour dire merci à cette artiste, cette femme dont l’œuvre me console, résonne en moi depuis ma tendre enfance .. PODCAST JOURNALConnu notamment comme interprète de Brel et Barbara, ou contant l’histoire d’Eon (qui donne le titre l’homme femme). Il aime regarder les femmes et embrasser les hommes, Laurent est un Homme-Femme libre et décomplexé. Ça fait du bien. Francofans- octobre-novembre 2022, article de Stéphanie BerrebiComme j’ai aimé ce spectacle, tellement touchant de sincérité …Un spectacle flamboyant et si apaisant au final qu’on en ressort en s’aimant un peu plus — soi et les autres …Il vit ses chansons, les fait resplendir tant il fait corps avec elle …Il n’est que charme et séduction … Gréta Garbure Laurent Viel revient sur scène à l’Essaïon en compagnie de Proust, Sylvie Vartan et Barbara, comme on revient à soi entre nostalgie amusée et ironie sagace, séduction mordante et lucidité caressante. il a gagné en gravité sans se résoudre à la sentence, puisque la liberté continue d’être son guide. L’officiel des spectacles L’homme Femme est une véritable révélation. Laurent Viel dévoile l’intimité de son âme avec une voix d’une tonalité exquise, Un récit poignant, empreint de courage. Un artiste qui aborde avec audace des thématiques liées à l’identité, la société. Une profonde émotion. Le résultat est saisissant. Carre or tv

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-06-26 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75