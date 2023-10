MATINÉE CONTE : Balade conté autour de la MJC Espace St-Exupéry, place de l’Esplanade Luc-la-Primaube, 19 juin 2024, Luc-la-Primaube.

Luc-la-Primaube,Aveyron

En famille !.

2024-06-19 fin : 2024-06-19 . 5 EUR.

Espace St-Exupéry, place de l’Esplanade

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie



All in the family!

Todo queda en familia

Mit der ganzen Familie!

Mise à jour le 2023-08-29 par MJC Luc-la-Primaube