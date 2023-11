Salon du livre Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Salon du livre Espace Florian Chateauneuf-sur-loire, 28 janvier 2024, Chateauneuf-sur-loire. Salon du livre Dimanche 28 janvier 2024, 09h00 Espace Florian 1er « Lire à Castrum Novum ». Dédicaces des auteurs. Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « christianbeaudin@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T09:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

2024-01-28T09:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BCXF Vitalité Rurale Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Espace Florian Adresse Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Espace Florian Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.867139;2.220311

Espace Florian Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/