Exposition Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Exposition Espace Florian Chateauneuf-sur-loire, 27 janvier 2024 12:00, Chateauneuf-sur-loire. Exposition 27 – 29 janvier 2024 Espace Florian Exposition des œuvres des adhérents de l’association ACACIA. Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « acaciachateauneuf@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T13:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

2024-01-29T13:00:00+01:00 – 2024-01-29T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BF3H pixabay Détails Heure : 12:00 Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Espace Florian Adresse Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Latitude 47.867139 Longitude 2.220311 latitude longitude 47.867139;2.220311

Espace Florian Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/