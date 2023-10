Danse contemporaine : Belles places Espace d’Albret Nérac, 28 mars 2024, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Métis’gwa

Guadeloupe – Guyane – France hexagonale

Belles places invite à une conversation intime et physique, empreinte des cultures caribéennes, menée tambour battant par quatre artistes féminines et deux roues Cyr.

Le cirque, la danse et la parole se conjuguent dans « ces places » qui révèlent peu à peu les personnalités et les aspérités des quatre femmes. Qu’elles soient danseuses ou circassiennes, qu’elles soient nées en Guyane, en Guadeloupe ou dans l’hexagone, elles entrent tour à tour dans la danse, fortes de leurs différences et déterminées à trouver un langage commun.

S’il est souvent question de la « place » au singulier de la femme dans la société, cette chorégraphie circassienne sensible et exigeante invite à une questionnement plus complexe : de quelle(s) place(s) parle-t-on ?

Durée : 50 min

Tout public, à partir de 8 ans

Placement numéroté.

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

Espace d’Albret Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Métis’gwa

Guadeloupe – French Guiana – Mainland France

Belles places invites you to an intimate, physical conversation steeped in Caribbean culture, led by four female artists and two Cyr wheels.

Circus, dance and the spoken word come together in « ces places », gradually revealing the personalities and asperities of the four women. Whether they are dancers or circus performers, born in French Guiana, Guadeloupe or France, they enter the dance in turn, strengthened by their differences and determined to find a common language.

While the singular « place » of women in society is often discussed, this sensitive and demanding circus choreography invites a more complex question: what place(s) are we talking about?

Running time: 50 min

All audiences, ages 8 and up

Numbered seating

Métis’gwa

Guadalupe – Guayana Francesa – Francia continental

Belles places le invita a una conversación íntima y física impregnada de cultura caribeña, protagonizada por cuatro artistas femeninas y dos ruedas Cyr.

Circo, danza y palabra se dan la mano en « estos lugares », que revelan poco a poco las personalidades y asperidades de las cuatro mujeres. Ya sean bailarinas o artistas de circo, ya hayan nacido en Guayana Francesa, Guadalupe o Francia, se adentran en la danza por turnos, fortalecidas por sus diferencias y decididas a encontrar un lenguaje común.

Aunque a menudo se habla del « lugar » singular de la mujer en la sociedad, esta coreografía de circo, sensible y exigente, invita a plantearse una pregunta más compleja: ¿de qué lugar(es) estamos hablando?

Duración: 50 minutos

Para todos los públicos, a partir de 8 años

Asientos numerados

Métis’gwa

Guadeloupe – Guyana – Hexagonales Frankreich

Belles places lädt zu einem intimen und körperlichen Gespräch ein, das von den karibischen Kulturen geprägt ist und von vier weiblichen Künstlern und zwei Cyr-Rädern trommelnd angeführt wird.

Zirkus, Tanz und Sprache verbinden sich in « diesen Plätzen », die nach und nach die Persönlichkeiten und Unebenheiten der vier Frauen offenbaren. Ob sie nun Tänzerinnen oder Zirkusartistinnen sind, ob sie in Guyana, Guadeloupe oder Frankreich geboren wurden, sie alle treten abwechselnd in den Tanz ein, stark durch ihre Unterschiede und entschlossen, eine gemeinsame Sprache zu finden.

Diese sensible und anspruchsvolle Zirkus-Choreografie lädt zu einer komplexeren Frage ein: Von welchem Platz oder welchen Plätzen sprechen wir?

Dauer: 50 min

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren

Nummerierte Platzierung

Mise à jour le 2023-09-01 par OT de l’Albret