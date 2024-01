EXPOSITION – LES FORÊTS DU GRAND EST Espace culturel Revigny-sur-Ornain, mardi 23 janvier 2024.

Revigny-sur-Ornain Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-23 15:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

Quel impact sur les forêts, quels enjeux, quels défis, quelle stratégie face au changement climatique ?

L’exposition permettra à un public scolaire ou familial de prendre conscience de la principale préoccupation actuelle des forestiers de l’ONF et de l’ensemble des acteurs des forêts publiques du Grand Est.

Constituée de supports en bois massif, cette exposition sensibilisera le public par une approche ludique et pédagogique, appuyée sur des éléments interactifs et de nombreuses illustrations. Elle met notamment en lumière le travail des forestiers de l’ONF qui recherchent et développent quotidiennement des solutions pour préserver au mieux ce poumon vert indispensable à la vie sur Terre.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Espace culturel Rue du Général de Gaulle

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par OT SUD MEUSE