Escape Game changement climatique Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pierre-de-Coutances

Escape Game changement climatique Saint-Pierre-de-Coutances, 4 août 2022, Saint-Pierre-de-Coutances. Escape Game changement climatique Aquascole 1 rue du viquet Saint-Pierre-de-Coutances

2022-08-04 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-04 15:00:00 15:00:00 Aquascole 1 rue du viquet

Saint-Pierre-de-Coutances Manche Saint-Pierre-de-Coutances En compagnie de l’association AVRIL, Plus que 45 minutes pour échapper à ce monde dangereux du futur ! En famille ou entre amis, venez tester votre esprit d’équipe, votre logique et votre capacité d’observation pour déjouer le changement climatique ! Inscription obligatoire. A partir 12 ans. En compagnie de l’association AVRIL, Plus que 45 minutes pour échapper à ce monde dangereux du futur ! En famille ou entre amis, venez tester votre esprit d’équipe, votre logique et votre capacité d’observation pour déjouer le changement climatique… contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/ En compagnie de l’association AVRIL, Plus que 45 minutes pour échapper à ce monde dangereux du futur ! En famille ou entre amis, venez tester votre esprit d’équipe, votre logique et votre capacité d’observation pour déjouer le changement climatique ! Inscription obligatoire. A partir 12 ans. Aquascole 1 rue du viquet Saint-Pierre-de-Coutances

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Partenaires extérieurs

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pierre-de-Coutances Autres Lieu Saint-Pierre-de-Coutances Adresse Aquascole 1 rue du viquet Ville Saint-Pierre-de-Coutances lieuville Aquascole 1 rue du viquet Saint-Pierre-de-Coutances Departement Manche

Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-coutances/

Escape Game changement climatique Saint-Pierre-de-Coutances 2022-08-04 was last modified: by Escape Game changement climatique Saint-Pierre-de-Coutances Saint-Pierre-de-Coutances 4 août 2022 manche Saint-Pierre-de-Coutances

Saint-Pierre-de-Coutances Manche