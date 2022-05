EN ROUTE AVEC NOS ÉTOILES Mattaincourt Mattaincourt Catégories d’évènement: Mattaincourt

EN ROUTE AVEC NOS ÉTOILES Mattaincourt, 26 mai 2022, Mattaincourt. EN ROUTE AVEC NOS ÉTOILES Salle polyvalente 6 rue Notre Dame Mattaincourt

2022-05-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-26 Salle polyvalente 6 rue Notre Dame

Mattaincourt Vosges Mattaincourt De Cézériat (01) à Morhange(57). Troisième étape à Mattaincourt.

En route avec nos étoiles.

A 15h, accueil de Melle ROSE un 2CV symbolique et ses amies.

15h30 balade et escale en chansons et poésies avec l’association des mots et des mondes,

17h médiation animale avec l’association Cynolor,

18h démonstration de kata avec l’association karaté Do,

18h30 apéritif suivi d’un pique nique partagé.

De passage à Mattaincourt, nous pourront collecter les étoiles en tissu que vous nous confierez en afin de rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés d’un cancer. Elles seront accrochés symboliquement à l’arbre à souhait face à l’Église de Morhange.

Tuto étoile disponible sur demande Artistesolidaires@orange.fr +33 6 82 09 97 86 https://enrouteavecnosetoiles.wordpress.com/ Artistes solidaires et Ville de Mattaincourt

