Rituel petit-dej (virtuel) de la communauté des labs – février 2023 En ligne, 1 février 2023, Paris.

Réunir la communauté des porteurs de labs autour de thématiques et de sujets communs, partager des outils et des ressources ensemble

Paris

Nous avons décidé d’expérimenter un nouveau format pour ces premiers rdv de l’année 2023 avec la communauté des porteurs de labs en académie. On se retrouve pendant 1h30 pour :

Un premier temps “marché des connaissances” = les participants / porteurs de lab présentent une technique d’animation

(ex. présentation par un porteur de lab d’un brise-glace qu’il connait / qu’il souhaite expérimenter)

(10 min)

Retex : retour d’expérience d’un porteur de lab sur un sujet précis, par exemple une session, un déroulé de session qui a bien fonctionné (ou pas) et pourquoi. (Le retex peut avoir un lien direct avec la thématique général du petit déjeuner ou non)

(15 min)

Thématique : Un sujet de fond, ou la présentation d’un outil ou d’une ressource, à plusieurs voix

(30, 35 min)

Open Mic / actus des labs : tous les porteurs qui le souhaitent de façon spontanée

(5, 10 min)

Les prochains rdv :

-Mercredi 1er février : 9h-10h30 ⇒ Accompagner le Fond d’innovation pédagogique et de manière plus large : accompagner une réponse à un appel à projet par la concertation

-Jeudi 2 mars : 9h-10h30 => Une session en partenariat avec les référents bati. de chaque académie sur le sujet bâti scolaire et les liens entre labs et batisco

-Jeudi 6 avril : 9h – 10h30 => Évaluation d’impact (sur les sessions / le SAV, comment mesurer l’impact d’un Lab ? le retour sur investissement ? et plus précisément la question des comptes rendus/livrables, quelles solutions pour documenter l’activité de nos labs?)

-4 mai : 9h – 10h30 => sujet communication : vos besoins en ce qui concerne l’identité visuelle de votre lab ? / ce qu’on peut produire ensemble pour faire passer des messages communs / s’auto-promouvoir (avec la stagiaire communication du 110 bis qui nous rejoint de mai à juin)



