Effets spéciaux, crevez l’écran ! Pleumeur-Bodou, lundi 19 février 2024.

Effets spéciaux, crevez l’écran ! Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Une exposition interactive pour découvrir les coulisses de la fabrication des effets spéciaux au cinéma.

Difficile d’imaginer le cinéma sans effets spéciaux ! Ils contribuent aux plus grands succès et tous les genres les utilisent film d’action, de science-fiction, comédie romantique…

Que savons-nous de leur fabrication ?

L’exposition Effets spéciaux, crevez l’écran ! dévoile l’art, les techniques et les innovations déployés en la matière par l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

Avec cette exposition, les visiteurs auront la possibilité de découvrir l’envers du décor d’un plateau de cinéma.

La scénographie immersive de l’exposition propose un parcours illustrant la chaîne de production audiovisuelle, en trois étapes un bureau de préproduction, un plateau de tournage et un studio de postproduction.

LE BUREAU DE PRÉPRODUCTION

Le bureau de préproduction révèle l’ensemble des moyens indispensables à la réalisation d’un film dès la préproduction, les effets sont dessinés et chiffrés.

Avant même de convoquer acteurs et caméras, le film se joue en préproduction écriture du scénario et réalisation du storyboard, dessins et roughs sont des étapes cruciales pour le film.

LE PLATEAU DE TOURNAGE

Le plateau de tournage détaille les effets réalisés en direct au tournage trucages à l’ancienne ou effets spéciaux actuels, avec le numérique (créer des êtres vivants, transformer l’acteur, mixer réel et virtuel, et décortiquer d’anciens trucages).

Motion Capture et casque de captation livrent leurs secrets ; le travail de maquillage et des prothèses est dévoilé, la technique d’incrustation des fameux fonds verts ou bleus est explicitée. On redécouvre ici les effets spéciaux inattendus et cocasses les plus répandus du cinéma.

Un retour en arrière est également proposé sur les premiers effets spéciaux inventés par Georges Méliès. S’inspirant de ses propres spectacles de magie, Méliès a créé la plupart des effets spéciaux, qu’il mettra en scène dans des récits féeriques, de science-fiction et même de reconstitution historique.

LE STUDIO DE POSTPRODUCTION

Le studio de postproduction présente les différentes interventions sur les rendus visuels et sonores avant la finalisation d’un film.

De la création de paysages à l’intégration de foules, des doublures numériques aux effets de matières, des explosions aux effets invisibles, les retouches d’images filmées sont nombreuses.

Dans cette partie de l’exposition, le visiteur cherche les effets invisibles et s’essaie à la postproduction d’effets spéciaux, graphiques, numériques…

Cette exposition a été réalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie, en coproduction avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2025-01-03

Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

