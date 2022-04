Eco TOP Ferté-Milon La Ferté-Milon, 2 juillet 2022, La Ferté-Milon.

2022-07-02 – 2022-07-02

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon

7 7 Participez à la première édition de l’Eco TOP Ferté-Milon : un concept original de course en binôme en plein cœur de la forêt de Retz, associant sport, famille et artistes dans une démarche globale de développement durable. Triathlon nature, trails long et court et éco-rando.

contact@topferte.fr +33 1 56 77 21 84 https://eco-topferte.fr/

La Ferté-Milon

dernière mise à jour : 2022-04-01 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois