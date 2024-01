Du Maître de Coëtivy à Colin d’Amiens… Quand l’historien de l’art explore le document Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, mardi 14 mai 2024.

Le mardi 14 mai 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 18 ans. gratuit INSCRIPTION OBLIGATOIRE une semaine avant la

conférence sur : inscriptions@shpif.fr

Conférence par Nicolas OGET, Docteur en histoire de l’art et Professeur documentaliste certifié dans l’enseignement secondaire, en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Face à ses collègues des périodes

postérieures, généralement en mesure d’identifier et d’authentifier œuvres et

artistes, l’historien de l’art de la période médiévale est le plus souvent

confronté à une production restée anonyme – tous supports artistiques confondus

– et ne peut faire autrement que de se contenter de noms de convention – les

fameux « Maîtres de… » – forgés de toutes pièces par ses soins et

l’historiographie sur la base de critères stylistiques. L’exploration

ininterrompue des fonds d’archives au cours du XXe siècle, accentuée

encore ces cinquante dernières années, a néanmoins permis de reconstituer

d’authentiques carrières de peintres et, à la faveur d’indices tangibles, de

mettre en relation ces peintres et les maîtres anonymes préalablement définis.

Parmi eux, un peintre parisien du nom de Colin d’Amiens et un maître anonyme

baptisé de longue date le Maître de Coëtivy.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/800/les-conferences-de-la-societe-de-l-histoire-de-paris-et-de-l-ile-de-france/