Dry Cleaning La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 26 avril 2024.

Dry Cleaning Le quatuor londonien magnétique en concert dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique lors d’une tournée spéciale autour de leurs EPs Boundary Road Snacks and Drinks et Sweet Princess. Vendredi 26 avril, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T19:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:30:00+02:00

Après une période prolifique de 18 mois au cours de laquelle ils ont sorti deux albums studio produits par John Parish et acclamés par la critique, New Long Leg (2021) et Stumpwork (2022), ainsi que l’EP de cinq titres Swampy (2023), Dry Cleaning, groupe venant du sud de Londres, débute sa tournée !

L’histoire des origines de Dry Cleaning est désormais bien connue. Le guitariste Tom Dowse, le batteur Nick Buxton et le bassiste Lewis Maynard étaient amis et collaborateurs musicaux depuis des années. Ils ont invité une amie commune, Florence Shaw artiste visuelle, chercheuse d’images et conférencière en dessin à rejoindre le groupe en 2017. Avec des influences musicales bien définies comme The Feelies, The Necessaries, les B52s ou Pylon, et contraints par l’espace du petit garage dans lequel ils répétaient, les membres de Dry Cleaning étaient attirés par la création d’une musique simple, directe et sans complications. Tout ce qui était superflu était laissé de côté.

En mars 2018, le groupe a enregistré son premier EP de six titres Sweet Princess avec le producteur Kristian Craig Robinson au Total Refreshment Centre, en une seule journée. Deux mois plus tard, en mai 2018, le groupe a joué son premier concert à Dalston au Shacklewell Arms, et a sorti l’EP en août. Sweet Princess était un début palpitant, ses instrumentaux vertigineux et agités avec les voix sardoniques de Shaw livrant un collage satirique d’observations spirituelles et de commentaires sociaux. Deux mois plus tard, l’EP Boundary Road Snacks and Drinks présente six autres chansons. Il a été nommé en hommage au local de répétition du groupe, situé dans la maison de la famille de Maynard, et à sa mère Susan, dont les repas cuisinés à la maison soutenaient les quatre amis entre les sessions. Avec des singles comme ‘Sit Down Meal‘ et ‘Viking Hair‘, Boundary Road Snacks and Drinks est un compagnon puissant de Sweet Princess. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les membres du groupe partagent la même énergie refoulée, ce qui est logique, vu qu’ils et elles proviennent du même environnement.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/dry-cleaning »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

concert

Hanna Katrina Jedrosz