Dosso Dossi, « Jupiter peignant des papillons », hommage à son mécène Alphonse d’Este, par Graziella Baïo Le Clair Maison des associations Orléans, mardi 19 mars 2024.

Dosso Dossi, « Jupiter peignant des papillons », hommage à son mécène Alphonse d’Este, par Graziella Baïo Le Clair Dosso Dossi, « Jupiter peignant des papillons », hommage à son mécène Alphonse d’Este, par Graziella Baïo Le Clair Mardi 19 mars, 18h00 Maison des associations Entrée libre pour les adhérents, participation de 2 euros pour les non adhérents

Dosso Dossi : cette appellation lui vient probablement de la petite propriété de famille Dosso Scaffa, aujourd’hui S. Giovanni del Dosso près de Mirandola dans la région de Mantoue.

Des documents de 1512 nous montrent ses premiers rapports avec la famille Gonzaga. D’après Giorgio Vasari il fut élève du peintre Lorenzo Costa qui en 1505 avait succédé à Andrea Mantegna comme peintre de la Cour.

Ses œuvres de jeunesse furent influencées par son apprentissage vénitien et notamment par Giorgione.

À partir de 1514 il est à la cour de Ferrare. Il a un rapport privilégié avec le duc Alphonse d’Este et son fils Ercule II. Il a ainsi l’occasion de rencontrer de grands artistes comme Titien. Ce dernier travaillait à l’époque à la série des « Bacchanales » pour le « Camerino » du duc.

Il fait aussi la connaissance de fra « Bartolomeo, Michelangelo et Giulio Romano. Peut-être a-t-il connu les premières œuvres romanes de Raphael lors de son voyage à Rome avec le duc Alfonso pour l’élection du pape Léon X Médicis.

Il ne quittera la Cour de Ferrare qu’en deux occasions, d’abord à Pesaro au service de la duchesse Eleonora d’Urbino pour les fresques de la « Villa impériale » et la deuxième fois à Trento pour la décoration de la bibliothèque du prince évêque Bernardo Clesio au « Château du Buonconsiglio », avec l’aide de son frère Battista.

Dans sa vaste production, les thèmes mythologiques seront encore au début du 17e siècle une source d’inspiration pour les peintres de l’Italie centrale comme Annibale Carracci.

Il décède en 1542 à Ferrara d’après un acte légal de cette année-là.

Son tableau « Jupiter peintre de papillons » de 1524 est un éloge de l’otium et de la peinture et un face-à-face entre les déesses Fortune et Virtus, dans son contexte historique et culturel à la cour de Ferrare dans la première moitié du Cinquecento.

Aujourd’hui il se trouve au Château du Wawel à Cracovie, en 1939 il fut saisi per les nazis à la famille du conte Lanckoronski, ensuite il fut transféré au musée de Vienne.

