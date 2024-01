DONEL JACK’SMAN LA NOUVELLE SEINE Paris, mercredi 15 mai 2024.

DONEL JACK’SMAN en RODAGE… Après le succès de mon dernier spectacle ENSEMBLE (enfin succès, c’est pas non plus Redouane Bougheraba ou Paul Mirabel) et une captation pour Comédie (bon, ce n’est pas non plus Canal ou Netflix), je reviens rôder mon nouveau spectacle à la Nouvelle Seine. Et vu l’état actuel du monde et du StandUp, il fallait que je revienne (enfin je ne suis pas non plus Dave Chappelle ou Chris Rock) !Donel Jack’sman

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 21:00

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75