Documentaire sur le convoi du 24 janvier 1943 Carolles

2022-01-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-01-16 19:00:00 19:00:00

Carolles Manche Carolles Seul convoi de femmes résistantes françaises déportées à Auschwitz en 1943; 11 femmes racontent leur survie dans ce documentaire réalisé par C-A Peyrottes. La réalisatrice sera présente sur place afin d'échanger sur sa démarche et de raconter l'histoire de ces femmes et de Charlotte Delbo qui a également témoigné par écrit de ces événements. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

